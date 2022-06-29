Цены на цветные металлы - 28-06-22

ЛОНДОН, 29 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 28 июня были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.18% и составила 2491.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.62% и составила 8365.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.62% и составила 1971.00 долларов США, цена на никель выросла на 1.21% и составила 23158.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.71% и составила 26800.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.45% и составила 3333.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.17% и составила 38272.20 долларов США, цена на кобальт снизилась на 1.40% и составила 70460.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.