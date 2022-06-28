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Секретарь СБ Армении и директор департамента МИД Франции обсудили нагорно- карабахский конфликт

Секретарь СБ Армении и директор департамента МИД Франции обсудили нагорно- карабахский конфликт

В рамках рабочего визита в Париж секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился с директором департамента континентальной Европы МИД Франции Фредериком Мондолони.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата Совета безопасности, собеседники обсудили ряд вопросов расширения и развития рамок двустороннего сотрудничества. В частности, в центре обсуждения были перспективы дальнейшего развития армяно-французского сотрудничества в сфере экономики и безопасности. В этом контексте стороны выразили готовность к продолжению сотрудничества по представляющим двусторонний и многосторонний интерес вопросам.

В ходе встречи Армен Григорян и Фредерик Мондолони коснулись долгосрочного политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.


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