Председатель НС Армении принял Чрезвычайного и Полномочного посла Сирии

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян 28 июня принял Чрезвычайного и Полномочного посла Сирийской Арабской Республики (САР) Н.Арисян. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, председатель НС поздравил ее с назначением на должность посла САР в Армении.

“Рад, что Сирию в Республике Армения представляет дипломат армянского происхождения. Полагаю, Ваше назначение символично для наших дружественных стран, и в ближайшем будущем будет много возможностей для деловых встреч”, - подчеркнул А.Симонян.

Спикер НС с сожалением отметил лишения за эти годы дружественного сирийского народа, в том числе местной армянской общины, В то же время он выразил уверенность, что сирийцы, как и армянский народ, преодолеют тяжелые последствия многолетнего кризиса и выйдут на путь прогресса. А.Симонян поблагодарил посла за инициативу включения темы Геноцида армян в сирийские учебники.

В рамках 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Сирией стороны коснулись межпарламентского сотрудничества, особо выделив роль групп дружбы.

А.Симонян отметил, что Армения продолжает усилия по установлению долгосрочной стабильности в регионе.

В завершение встречи председатель НС пожелал удачи послу Сирии в дипломатической миссии, добавив, что готов содействовать любым ее инициативам на благо развития и углубления сотрудничества двух стран.