Время в Ереване: 11:07:36,   28 Июнь 2022

С 29 июня по 5 июля газоснабжение на всей территории Республики Арцах будет приостановлено

С 29 июня по 5 июля газоснабжение на всей территории Республики Арцах будет приостановлено

В связи с проведением технических работ на магистральном газопроводе высокого давления, входящем на территорию Республики Арцах, с 29 июня по 5 июля 2022 года газоснабжение на всей территории Республики Арцах будет приостановлено. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении компании.

“ЗАО «Арцахгаз» приносит извинения своим абонентам за причиненные неудобства и просит их надлежащим образом планировать потребление газа, соблюдая при этом все правила безопасности. 

Об окончании работ и восстановлении газоснабжения общественность будет дополнительно проинформирована”, - говорится в сообщении. 


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