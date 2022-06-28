С 29 июня по 5 июля газоснабжение на всей территории Республики Арцах будет приостановлено

В связи с проведением технических работ на магистральном газопроводе высокого давления, входящем на территорию Республики Арцах, с 29 июня по 5 июля 2022 года газоснабжение на всей территории Республики Арцах будет приостановлено. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении компании.

“ЗАО «Арцахгаз» приносит извинения своим абонентам за причиненные неудобства и просит их надлежащим образом планировать потребление газа, соблюдая при этом все правила безопасности.

Об окончании работ и восстановлении газоснабжения общественность будет дополнительно проинформирована”, - говорится в сообщении.