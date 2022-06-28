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Премьер Армении и посол Египта обменялись мнениями о развитии сотрудничества в ряде сфер

Премьер Армении и посол Египта обменялись мнениями о развитии сотрудничества в ряде сфер

Премьер-министр Никол Пашинян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Арабской Республики Египет в Республике Армения Бахаа Эль Дин Бахгата Дисуки.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян выразил удовлетворение текущим уровнем армяно-египетского политического диалога и подчеркнул важность реализации последовательных шагов по развитию экономического сотрудничества. В этой связи Никол Пашинян подчеркнул необходимость обсуждения и реализации правительствами двух стран конкретных программ и идей, а также расширения повестки двусторонних отношений. Глава правительства высоко оценил роль посла в развитии сотрудничества между Арменией и Египтом и выразил уверенность, что его усилия дадут новые результаты.

В свою очередь, Бахаа Эль Дин Бахгат Дисуки отметил заинтересованность правительства Египта в развитии отношений с Арменией в различных направлениях.

В ходе встречи собеседники отметили важность организации двусторонних взаимных визитов на высоком уровне, в ходе которых можно будет более предметно обсудить взаимовыгодные проекты и перспективы их реализации.

Состоялся обмен мнениями о развитии сотрудничества в сфере авиасообщения, туризма и других отраслях экономики.


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