Предстоящие на 29 июня мероприятия
18:02, Июнь 28, 2022
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- 18:52 Председатель НС Армении принял Чрезвычайного и Полномочного посла Сирии
- 18:46 С 29 июня по 5 июля газоснабжение на всей территории Республики Арцах будет приостановлено
- 18:32 Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств
- 18:15 Премьер Армении и посол Египта обменялись мнениями о развитии сотрудничества в ряде сфер
- 18:10 Суд принял в производство дело о конфискации имущества Гагика Хачатряна и связанных с ним 3 лиц
- 18:09 Вице-спикер НС Армении и замминистра ИД Польши обсудили вопросы нормализации отношений Армения–Турция
- 18:02 Предстоящие на 29 июня мероприятия
- 17:33 Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 544 млн
- 17:23 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 28-06-22
- 17:22 Азиатские индексы - 28-06-22
- 17:18 Секретарь Совета безопасности Армении встретился с французским сопредседателем Минской группы ОБСЕ
- 17:02 ООН призвала мировое сообщество выделить $110 млн пострадавшим от землетрясения афганцам
- 16:59 Венчурный фонд BigStory VC вложил $ 200 000 в армянский SleepDoctor
- 16:54 На территории Армении ожидается переменная погода
- 16:41 Грузия вводит запрет на экспорт пшеницы и ячменя
- 16:39 Школа программирования ТУМО «Ереван 42» в списке 100 лучших инновационных университетов мира занимает 8-е место
- 16:35 Армянские тяжелоатлеты примут участие в международном турнире «Кубок Дружбы» в Лас-Вегасе
- 15:51 СМИ: Кисида заявил, что следующий саммит G7 пройдет в Хиросиме 19-21 мая 2023 года
- 15:48 Посол Туниса вручил президенту Армении верительные грамоты
- 15:39 Мэр Еревана посетил Центр управления транспортом Марселя
- 15:27 Байден обсудил с главой Афросоюза ситуацию с продовольственной безопасностью
- 15:19 Оспа обезьян мутирует в 6-12 раз быстрее, чем ожидалось
- 14:53 DPA: группа семи поддержала планы Германии по созданию "глобального климатического клуба"
- 14:25 Мгер Григорян и Алексей Гордеев обсудили вопрос строительства в Армении совместного технопарка
- 14:21 В США назвали неожиданного партнера России на Черном море
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