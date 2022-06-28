Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 28-06-22

ЕРЕВАН, 28 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 28 июня, курс доллара США сократился на 1.25 драмa и составил 408.39 драм. Курс евро сократился на 1.57 драмa и составил 431.95 драм. Курс российского рубля вырос на 0.03 драмa и составил 7.72 драм. Курс британского фунта сократился на 2.84 драмa и составил 499.79 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 62.20 драмa и составила 23979.40 драм. Цена серебра выросла на 7.04 драмa и составила 281.77 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.