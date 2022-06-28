Азиатские индексы - 28-06-22

ТОКИО, 28 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 28 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.66% и составил 27049.47 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.06% и составил 1907.38 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.89% и составил 3409.21 пункта, а HANG SENG вырос на 0.85% и составил 22418.97 пункта.