На территории Армении ожидается переменная погода

Днем 28 июня, 29, 30 июня и 1 июля в Ереване осадков не будет.

В ночь на 2 и 3 июля и в вечерние часы в отдельных частях города возможны кратковременные дожди с грозами. В вечерние часы во время грозы ожидается усиление ветра до 15-18 м/с.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга, отмечая, что днем 28 июня, 29, 30 июня, ночью 1-3 июля и после полудня в некоторых районах ожидаются кратковременные дожди с грозами. Возможен и град.

Ветер юго-западный с порывами до 2-5 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до 18-23 м/с. В Араратской долине в вечерние часы ожидается усиление ветра до 15-18 м/с.

Днем 28-30 июня температура воздуха в республике постепенно повысится на 3-5 градусов.

В Арцахе 28-29 июня ожидается погода без осадков.