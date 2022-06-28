СМИ: Кисида заявил, что следующий саммит G7 пройдет в Хиросиме 19-21 мая 2023 года



Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил на саммите Группы семи (G7) в Германии, что следующая встреча лидеров "семерки" пройдет в Хиросиме 19-21 мая 2023 года. Как передает Арменпресс , об этом сообщило во вторник агентство Kyodo со ссылкой на источник.