СМИ: Кисида заявил, что следующий саммит G7 пройдет в Хиросиме 19-21 мая 2023 года
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил на саммите Группы семи (G7) в Германии, что следующая встреча лидеров "семерки" пройдет в Хиросиме 19-21 мая 2023 года. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник агентство Kyodo со ссылкой на источник.
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