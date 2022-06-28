Посол Туниса вручил президенту Армении верительные грамоты
15:48, 28 Июнь 2022
28 июня посол Тунисской Республики в Республике Армения Тарек Бен Салем (резиденция в Москве) вручил президенту РА Ваагну Хачатуряну верительные грамоты.
Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, Ваагн Хачатурян поздравил и пожелал дипломату успехов в выполнении его миссии.
Президент Ваагн Хачатурян и посол обсудили повестку сотрудничества между двумя странами. Они подчеркнули важность расширения взаимодействия, в частности, в сферах туризма и культуры.
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