Посол Туниса вручил президенту Армении верительные грамоты

28 июня посол Тунисской Республики в Республике Армения Тарек Бен Салем (резиденция в Москве) вручил президенту РА Ваагну Хачатуряну верительные грамоты.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, Ваагн Хачатурян поздравил и пожелал дипломату успехов в выполнении его миссии.

Президент Ваагн Хачатурян и посол обсудили повестку сотрудничества между двумя странами. Они подчеркнули важность расширения взаимодействия, в частности, в сферах туризма и культуры.