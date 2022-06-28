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Посол Туниса вручил президенту Армении верительные грамоты

Посол Туниса вручил президенту Армении верительные грамоты

28 июня посол Тунисской Республики в Республике Армения Тарек Бен Салем (резиденция в Москве) вручил президенту РА Ваагну Хачатуряну верительные грамоты.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, Ваагн Хачатурян поздравил и пожелал дипломату успехов в выполнении его миссии.

Президент Ваагн Хачатурян и посол обсудили повестку сотрудничества между двумя странами. Они подчеркнули важность расширения взаимодействия, в частности, в сферах туризма и культуры.


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