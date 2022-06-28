Байден обсудил с главой Афросоюза ситуацию с продовольственной безопасностью

Президент США Джо Байден обсудил с председателем Африканского союза, президентом Сенегала Маки Салем воздействие украинского конфликта на ситуацию в сфере продовольственной безопасности в Африке. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщил Белый дом.

По данным американской администрации, Байден встретился с Салем на полях саммита стран Группы семи в Германии.

Стороны также обсудили дальнейшие усилия "Большой семерки" на этом направлении. Отдельной темой на встрече лидеров стало создание в рамках проекта G7 нового предприятия в Сенегале, которое будет производить "миллионы доз вакцин" от коронавируса в год, а также препараты для борьбы с другими заболеваниями.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.