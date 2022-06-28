Оспа обезьян мутирует в 6-12 раз быстрее, чем ожидалось

Португальские ученые измерили скорость мутаций вируса оспы обезьян, сообщает портал медицинской информации Medical Xpress.

Исследователи из Национального института здоровья Дутора Рикардо Хорхе и Университета Лусофона провели генетическое исследование вируса, образцы которого были взяты у 15 пациентов.

"Они обнаружили, что вирус мутировал со скоростью в 6-12 раз выше, чем ожидалось. Исследователи предполагают, что внезапное ускорение скорости мутации вируса может быть признаком того, что вирус разработал новый способ заражения людей - в настоящее время считается, что он передается от человека к человеку при тесном контакте с открытыми поражениями, через жидкости организма или воздушно-капельным путем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предыдущие исследования показали, что вирусы, подобные оспе обезьян, обычно мутируют один или два раза в год,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По мнению ученых, некоторые из мутаций могли быть вызваны воздействием иммунной системы человека, в частности ферментов типа APOBEC3, которые убивают вирусы, провоцируя ошибки при копировании генетического кода.

"Если бы некоторые вирусы пережили такую атаку и передали свои гены, они дали бы будущим поколениям (вирусов - ИФ) преимущество перед иммунной системой человека. И это может объяснить, почему вирус мутирует быстрее, чем ожидалось", - отмечает издание.