В США назвали неожиданного партнера России на Черном море

Россия обрела на Черном море неожиданного для Запада партнера, пишет Шушаник Минасян для издания The National Interest.

"В геополитической обстановке Черноморского региона произошли заметные изменения. Они прежде всего связаны с Россией, которая нашла там неожиданного партнера в лице Турции", — говорится в публикации.

Автор считает, что после окончания холодной войны западные политики в значительной степени игнорировали этот регион, а Москва и Анкара интенсивно работали над укреплением своего политического и экономического потенциала. Обе страны активизировали усилия по созданию нового регионального порядка, который в большей степени отвечал бы их национальным интересам, отмечается в материале,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По мнению Минасяна, России и Турции удалось создать модель отношений, которая основана на взаимном признании сфер влияния и готовности идти на уступки ради взаимовыгодных результатов. Это позволило им добиться значительного роста своего влияния. Более того, они фактически объединили свои усилия по противодействию Западу на Черном море, пояснил обозреватель.

Журналист напомнил, что после распада Советского Союза Анкара рассматривалась западными странами как противовес Москве, однако внешняя политика Турции пошла по неожиданному для Запада вектору и вместо того чтобы бороться с Россией, турецкая сторона начала активно взаимодействовать с ней, резюмировалось в материале.