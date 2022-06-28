Мгер Григорян и Алексей Гордеев обсудили вопрос строительства в Армении совместного технопарка

28 июня вице-премьер Армении Мгер Григорян принял делегацию во главе с вице-спикером Государственной Думы РФ Алексеем Гордеевым, прибывшую в Армению с двухдневным рабочим визитом. Как сообщил корреспондент «Арменпресс», Мгер Григорян и Алексей Гордеев обсудили ряд вопросов, касающихся торговли, инвестиций, образования и науки. Выступая перед журналистами после встречи, Гордеев отметил, что в настоящее время существует около 200 законодательных документов по сотрудничеству между Арменией и Россией, которые касаются той или иной сферы.

«Сегодня мы говорили о том, как расширить потенциал этого сотрудничества. Мы видим, что товарооборот в этом году растет, есть уверенность, что товарооборот скоро достигнет 3 миллиардов долларов. Но надо сказать, что есть возможность увеличить инвестиции в создание совместных предприятий как в промышленности, так и в сельском хозяйстве», - сказал Алексей Гордеев.

Он также сообщил, что в ходе встречи с Мгером Григоряном отдельной темой обсуждения был вопрос использования потенциала сферы образования и науки.

«Необходимо создать правильные цепочки сотрудничества. Кроме того, мы серьезно обсудили вопросы, связанные с взаимной сертификацией продукции армянского и российского рынков, чтобы наша продукция воспринималась как отечественное производство», - добавил Гордеев.

Также были обсуждены вопросы, связанные с инвестициями. По словам вице-спикера Государственной Думы Федерального Собрания РФ, инвестиции осуществляются в различные предприятия и организации Армении. Эти инвестиции составляют около 40% экономики Армении.

«Другими словами, наш бизнес имеет серьезное присутствие в Армении, но мы хотели бы изменить качество инвестиций, создать совместное производство, продукцию которого мы будем реализовывать не только на рынках Армении и России, но и экспортировать на рынки третьих стран. По этому поводу была очень интересная дискуссия. К слову, мы обсуждали строительство в Армении в ближайшее время эффективного совместного технопарка», - добавил Алексей Гордеев.

В составе российской делегации заместитель министра сельского хозяйства России Максим Увайдов, заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Беспрозовник и глава Роскачества Максим Протасов.

28 июня российская делегация провела рабочую встречу с председателем Национального собрания РА Аленом Симоняном и его заместителем Акопом Аршакяном. В тот же день российская делегация встретилась с вице-премьером РА Мгером Григоряном. 29 июня российская делегация проведет рабочую встречу с председателем Центрального банка Республики Армения Мартыном Галстяном. Делегация во главе с Гордеевым встретится также с ректором Аграрного университета Варданом Арутюняном.

Карен Хачатрян