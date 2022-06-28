В Исполкоме СНГ сообщили, что Молдавия не официально заявляла о выходе из содружества

Руководство Молдавии пока официально не заявляло о выходе из состава СНГ, несмотря на риторику, которая идет в республике в последнее время. Об этом во вторник заявил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я уже много лет на посту председателя Исполкома СНГ, и заявления о возможном выходе того или иного государства звучат регулярно, - цитирует его агентство БелТА. - Официально никто пока из руководящих деятелей Молдовы о выходе из СНГ не заявлял".

При этом он выразил надежду, что страна продолжит работу в рамках СНГ. По его словам, большинство стран содружества считает, что укрепление взаимодействия с ЕС не должно мешать сохранению и развитию сотрудничества в рамках СНГ. "Одно другому не мешает", - констатировал Лебедев.

Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявлял, что в республике нужно провести политическую дискуссию о необходимости оставаться в СНГ. Лидеры стран Евросоюза на прошлой неделе приняли решение о предоставлении статуса кандидатов в члены союза Украине и Молдавии.