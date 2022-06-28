Время в Ереване: 11:07:36,   28 Июнь 2022

DPA: cтраны G7 выделят до $5 млрд на продовольственную безопасность

DPA: cтраны G7 выделят до $5 млрд на продовольственную безопасность

Страны Группы семи выделят до $5 миллиардов для обеспечения продовольственной безопасности. Об этом сообщило во вторник агентство DPA со ссылкой на представителя правительства США.

26-28 июня в окрестностях популярного курорта Гармиш-Партенкирхена проходит саммит стран Группы семи. По приглашению канцлера Олафа Шольца в замок Эльмау прибыли президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, премьер-министры Великобритании, Канады, Италии и Японии Борис Джонсон, Джастин Трюдо, Марио Драги и Фумио Кисида,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.


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