Торговля алмазами из России резко снизилась с конца мая

Торговля российскими алмазами резко замедлилась с конца мая, так как огранщики встречают запрос на бриллианты из других источников, сообщил в интервью отраслевому агентству Rough&Polished независимый аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Отчасти это связано с трудностями при оплате российских товаров в долларах США, но часть производителей бриллиантов не решается покупать, если их клиенты специально запрашивают нероссийские товары, пояснил он.

Давление на поставщиков оказывает решение основных игроков отрасли, таких как Signet Jewelers, LVMH (Tiffany) и Richemont, которые обязались не покупать вновь добытые российские алмазы, считает эксперт.

Он считает, что с учетом обстоятельств "АЛРОСА" было бы целесообразно сократить добычу, произведя в итоге ниже 34 млн карат, запланированных в этом году.