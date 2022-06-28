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С нетерпением ждем продолжения работы Минской группы: Госдепартамент США

С нетерпением ждем продолжения работы Минской группы: Госдепартамент США

Бюро Госдепартамента США по вопросам Европы и Евразии сообщило, что американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофер обсудил с коллегами вопрос Нагорного Карабаха. Как передает «Арменпресс», в публикации на странице Бюро в Twitter отмечено, что российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Ховаев отказался участвовать в обсуждении.

«Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США сегодня со своими коллегами обсудил вопрос будущего Нагорного Карабаха. К сожалению, российский сопредседатель не принял приглашение. Мы с нетерпением ждем продолжения работы Минской группы», - говорится в сообщении Бюро.


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