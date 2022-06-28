В Испании заявили, что саммит НАТО в Мадриде не повлияет на коммерческие рейсы

Усиление контроля за воздушным пространством во время саммита НАТО в Мадриде не повлияет на коммерческие рейсы. Об этом заявил генерал-лейтенант испанских ВС Франсиско Брако.

Как передает во вторник агентство ЭФЭ, военнослужащий пояснил, что воздушное пространство "не было закрыто и не будет" из-за предстоящей встречи глав государств и правительств альянса. "Мы не можем этого сделать, потому что жизнь должна продолжаться", - уточнил Брако,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По его словам, задача заключается в том, чтобы "не препятствовать нормальному функционированию" города. "Самолет, следующий по своему установленному маршруту, не представляет угрозы, угроза возникает, если он вторгается в воздушное пространство без плана полета", - пояснил генерал-лейтенант.

Встреча НАТО на уровне глав государств и правительств состоится 28-30 июня в испанской столице. Ее участники примут новую стратегическую концепцию, рассмотрят вопросы укрепления альянса и последствия глобального изменения климата для сферы безопасности.