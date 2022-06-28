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Фуру с десятками тел мигрантов обнаружили в Техасе

Фуру с десятками тел мигрантов обнаружили в Техасе

Тела 46 погибших были обнаружены в брошенной фуре на юге американского штата Техас, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник из числа официальных лиц.

Еще 16 человек были найдены живыми и доставлены в медучреждение, отмечается в сообщении.

По словам источника агентства, предположительно, все погибшие - мигранты, которые таким образом пытались незаконно пересечь границу США,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Агентство напоминает, что высокая температура представляет серьезную опасность, особенно внутри транспортных средств. В момент обнаружения тел температура на месте приближалась к 40 градусам по Цельсию.


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