Премьер Индии обсудил с главой Еврокомиссии развитие торговых связей

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на полях саммита Группы семи провел в понедельник переговоры с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает во вторник канцелярия индийского премьера на своей странице в Twitter.

"В ходе встречи обсуждались такие вопросы, как укрепление торговых связей, сотрудничество по смягчению последствий изменения климата, новые технологии и культурные связи", - говорится в сообщении.

В свою очередь индийский МИД на официальном сайте указал, что Моди и фон дер Ляйен выразили удовлетворенность возобновлением переговоров по торговым и инвестиционным соглашениям между Индией и ЕС. "Оба лидера также обменялись мнениями о современных глобальных и региональных событиях", - указывает ведомство,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Глава правительства Индии принял участие в работе саммита G7 в Германии. На полях этого мероприятия он провел двусторонние встречи с лидерами "семерки" и приглашенных стран. Саммит Группы семи начался в воскресенье в замке Эльмау недалеко от города Гармиш-Партенкирхен на юге Германии.