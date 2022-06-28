СМИ: число жертв наводнений в Ассаме достигло 135

Число жертв наводнений в штате Ассам за последние сутки увеличилось на восемь и достигло 135. О этом сообщает во вторник газета Hindustan Times.

Ситуация с паводком в Ассаме начинает улучшаться, вода спадает, однако уровень рек Копили, Барак и Кушиара продолжает оставаться высоким. В зоне затопления по-прежнему остаются 2,2 млн человек. Особенно напряженная ситуация сложилась в районе Нагаон, где в результате прорыва речной дамбы полностью затоплен город Сильчар.

По данным правительства Ассама, от стихии в штате пострадали 2 254 деревни, около 200 тыс. жителей были эвакуированы из опасных районов и размещены в 538 временных лагерях. Паводок повредил не менее 218 дорог и 20 мостов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс․

Наводнение вызвано мощными муссонными ливнями, из-за которых из берегов вышла река Брахмапутра с притоками. Власти используют беспилотные летательные аппараты для анализа ситуации в пострадавших от паводка регионах. К оказанию помощи населению привлечены военнослужащие индийской армии.