Европейские индексы - 27-06-22
МОСКВА, 28 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 27 июня:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.52% и составил 13186.07 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.43% и составил 6047.31 пункта, британский FTSE вырос на 0.69% и составил 7258.32 пункта, а российский RTSI вырос на 0.93% и составил 1428.07 пункта.
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