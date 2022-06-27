Азербайджан хочет, чтобы Армения продолжала оставаться в блокаде: премьер

Армения заинтересована в продвижении процессов делимитации армяно-азербайджанской границы и разблокирования транспортных коммуникаций. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе онлайн-пресс-конференции сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ на вопрос о том, на каком этапе находится процесс делимитации армяно-азербайджанской границы, есть ли договоренность с Азербайджаном о разблокировании транспортных коммуникаций, по каким дорогам они пройдут, а если нет, то насколько стороны близки к достижению договоренности.

“В последнее время представители Азербайджана пытаются создать впечатление, что Республика Армения также пытается отложить работу Комиссии по делимитации и вопросам безопасности границ. Между тем, нужно констатировать, что на предыдущей встрече, которая состоялась на армяно-азербайджанской границе, было принято совместное решение, что следующая встреча состоится в Москве как минимум через месяц, так как стороны заявили, что есть определенная работа, которую предстоит выполнить, и будет невозможно сделать это раньше, чем в течение месяца.

При этом, это было совместное предложение и совместное решение. Но когда мы читаем тексты и заголовки заявлений Азербайджана, то может сложиться впечатление, что Армения избегает участия в этой работе. Однако реальность совершенно другая.

Должен констатировать, что и ранее, в мае, Республика Армения дважды выражала готовность, была даже предварительная договоренность о проведении заседания совместной комиссии по делимитации и вопросам безопасности границ, но Азербайджан дважды отменял или откладывал эту встречу”, - сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, этими шагами Азербайджан пытается аккумулировать легитимность для новой войны против Армении и Арцаха.

“Что касается открытия дорог, то Азербайджан постоянно пытается создать впечатление, что Армения не хочет открытия коммуникаций в регионе и выполнения положений трехсторонних заявлений. Однако реальность противоположна. Реальность такова, что в последние 30 и более лет Азербайджан проводил политику блокады Армении, и на самом деле это Азербайджан затягивает процесс.

Почему? Потому что просчитал, что политика блокады Армении эффективна или, по крайней мере, не стоит сейчас принимать решений, которые позволили бы Армении преодолеть блокаду”, - сказал премьер, добавив, что в результате открытия транспортных коммуникаций Армения будет иметь железнодорожное сообщение с Исламской Республикой Иран, Россией, Сюникская область будет иметь железнодорожное сообщение с северными районами Армении и т.д.

Премьер-министр подчеркнул, что Армения заинтересована в продвижении процесса, но Азербайджан пытается сделать так, чтобы Армения продолжала оставаться в блокаде, что противоречит Заявлению от 9 ноября 2020 года.