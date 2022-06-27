Пашинян считает, что никто не заинтересован в открытии коммуникаций больше, чем Армения 

Вопрос обсуждения маршрутов между Арменией и Азербайджаном будет поднят только после того, как будет найден общий знаменатель по правовым регулированиям. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе онлайн-пресс-конференции сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Мы начнем обсуждать конкретные маршруты только после того, как придем к общему знаменателю по вопросу правовых регулирований”, - сказал глава правительства, добавив, что открываемые дороги должны находиться в юрисдикции тех стран, через которые они проходят.

По словам Никола Пашиняна, выбор маршрутов между Арменией и Азербайджаном не так уж и велик.

“На практике у нас есть 3-4, максимум 5 вариантов, и мы должны выбрать один из них. Маршрут – это технический вопрос, но его часто пытаются политизировать. Никто нас не заинтересован в вопросе [открытия] маршрутов больше, чем мы, потому что наша задача - направить по этим дорогам как можно больше международного транзита, который должен приносить доход Армении”, - подчеркнул Никол Пашинян.

Премьер-министр отметил, что президент Азербайджана в присутствии председателя Европейского совета пообещал освободить пленных, однако на следующей встрече было констатировано, что это обещание не было выполнено.

“Можно констатировать, что обещание было дано и обещание не было выполнено”, - сказал он.