Армяно-греческое братство никем и ничем не может быть поставлено под сомнение: речь главы МИД Армении

Министр иностранных дел Армении Арарата Мирзояна выступил с заявлением для прессы по итогам встречи с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в заявлении говорится:

“Уважаемый господин министр,

Мой друг и брат Никос,

Дамы и господа,

Прежде всего, хочу поблагодарить моего дорогого коллегу Никоса Дендиаса за теплое гостеприимство. Мне очень приятно находиться в Афинах, тем более что мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между Арменией и Грецией.

Динамично развивающиеся на протяжении 30 лет межгосударственные отношения между Арменией и Грецией прежде всего основаны на тысячелетней дружбе, взаимопомощи двух наших народов и общих ценностях.

Армяне и греки жили, сражались и созидали бок о бок. Наш общий путь через перипетии истории установил крепкое армяно-греческое братство, которое никем и ничем не может быть поставлено под сомнение. Пользуясь случаем, хотел бы выразить свое уважение армянской общине Греции и греческой общине Армении, а также оценить их весомый вклад в постоянное укрепление отношений между нашими народами и государствами.

Сегодня вместе с моим коллегой мы подробно обсудили перспективы углубления политического диалога, многопрофильного сотрудничества между нашими странами и наметили совместную работу, которую предстоит вести в торгово-экономической, оборонной, культурной, научной и других сферах.

Мы верим, что существует огромный потенциал для укрепления экономического сотрудничества между Арменией и Грецией. Думаю, что обширная двусторонняя договорно-правовая база и работа армяно-греческой межправительственной комиссии будут способствовать полному использованию этого потенциала.

Уважаемые коллеги,

Армяно-греческие отношения развиваются не только в двустороннем формате, но и в рамках многосторонних важных площадок. В этой связи я хотел бы выделить три важных аспекта.

Прежде всего, в центре наших обсуждений было сотрудничество в рамках трехстороннего формата Армения-Греция-Кипр. Мы рассматриваем эту важную инициативу как действенный инструмент установления стабильности, безопасности и мира в регионе и надеемся, что совместными усилиями она послужит жизненным интересам трех наших стран и народов. Как отметил министр Дендиас, у нас есть очень важные и конкретные договоренности относительно этого формата.

Конечно, в быстро меняющемся мире постепенно все более актуальной становится реализация программ транспортных коммуникаций, являющихся сосудами современной экономики. В этой связи подчеркиваем важность подписания многостороннего соглашения о создании «Международного транспортно-транзитного коридора Персидский залив — Черное море». Считаю, что в этом направлении нужно вместе с заинтересованными сторонами вести интенсивную работу и добиться успеха и в этом направлении.

Мы также обменялись мнениями по вопросам партнерства Армения-ЕС и Восточного партнерства. Мы подчеркнули, что дорожная карта по реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС предоставляет большие возможности и для углубления взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.

Дамы и господа,

Конечно же, сегодня мы коснулись вопросов, связанных с международной и региональной безопасностью и стабильностью.

Я подробно представил коллеге сложившуюся вокруг нагорно-карабахского конфликта ситуацию и позицию Армении в отношении процессов, направленных на установление регионального мира и стабильности, а также представил переговоры по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Я также затронул вопросы, связанные с процессами разблокирования региональных экономических коммуникаций и транспортной инфраструктуры, работой в рамках Комиссии по делимитации и безопасности границ и процессом мирного соглашения в целом.

Я подчеркнул ключевую роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ в продвижении мирного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Армения ценит позицию Греции в поддержку урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата и в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Я также хотел бы воспользоваться случаем и поблагодарить моего хорошего друга Никоса, который посетил Ереван во время 44-дневной войны и выразил нам сочувствие Греции и греческого народа в тот критический период. Мы никогда не забудем этот достойный стратегического партнера жест.

Уважаемые коллеги,

К сожалению, спустя более полутора лет после прекращения огня Азербайджан продолжает свои провокационные действия против Армении и Нагорного Карабаха, а воинственно-экспансионистская риторика стала неотъемлемой частью повседневного дискурса руководства Азербайджана.

Нарушая международное гуманитарное право и обязательства, взятые на себя Трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, Азербайджан продолжает удерживать в плену армянских военнослужащих и мирных жителей, а судьба сотен пропавших без вести, в том числе десятков насильственно исчезнувших, остается нерешенной. Все цивилизованные страны мира, повторяю, все цивилизованные страны, используя все возможные поводы, должны способствовать, призывать и настаивать на том, чтобы Азербайджан вернул наших пленных.

Уважаемые присутствующие,

На протяжении тысячелетней истории армянский народ создал прекрасные церкви и памятники, которые являются неотъемлемой частью мирового культурного наследия. Сегодня, к сожалению, часть этого наследия находится под угрозой скорого уничтожения. В результате государственной, официальной политики азербайджанских властей оскверняются церкви, разрушаются памятники, уничтожается их армянский след на территориях, попавших под контроль Азербайджана. В отличие от многих других подобных неприемлемых случаев, мы не можем сказать, что мир молчит: мир действительно говорит, и выразился очень ясно. Ярким примером тому является решение Суда ООН о применении временных мер в 2021 году, которое обязывает Азербайджан прекратить эту политику.

Мы ожидаем четкой, целенаправленной и постоянной реакции международного сообщества на такое поведение Азербайджана и подчеркиваем безотлагательность вовлечения соответствующих международных организаций в Нагорный Карабах, особенно осуществление миссии ЮНЕСКО по установлению фактов, что будет значительным шагом к сохранению этого наследия.

И, конечно же, сегодня я хочу еще раз подчеркнуть, что мир – это наш принцип, наша политика и стратегия. Мы действительно нацелены на построение мирного, безопасного, стабильного Южного Кавказа, и надеемся, что наш сосед воздержится от своих экспансионистских устремлений и продемонстрирует более конструктивную позицию по всем вопросам.

Уважаемый Никос,

Еще раз спасибо за теплый прием и предметную дискуссию. Буду рад принять Вас в Ереване”.