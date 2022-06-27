Анаит Аванесян и постоянный представитель ПРООН обсудили вопросы сотрудничества

Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян приняла постоянного представителя ПРООН в Армении Натию Нацвлишвили.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства здравоохранения, Анаит Аванесян подчеркнула динамичное сотрудничество между министерством здравоохранения и ПРООН, которое может быть направлено на реализацию новых реформ.

На встрече была обсуждена связанная с COVID-19 ситуация и стимуляция процесса вакцинации инновационными средствами коммуникации.

Собеседники коснулись возможностей внедрения концепции комплексного медицинского страхования, усиления звеньев первичной медицинской помощи, активизации сотрудничества между министерством здравоохранения и ПРООН в развитии инфраструктуры здравоохранения.

Министр здравоохранения Анаит Аванесян подчеркнула, что все программы международного сотрудничества следует рассматривать в логике начатых министерством здравоохранения реформ.