Министр обороны присутствовал на посвященном 30-летию формирования авиации ВС торжественном мероприятии

Министр обороны Армении Сурен Папикян 27 июня присутствовал на торжественном мероприятии, посвященном 30-летию формирования авиации Вооруженных сил.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, на мероприятии присутствовали представители руководящего состава оборонного ведомства, военнослужащие военно-авиационных частей.

Поздравив военнослужащих с профессиональным праздником, министр обороны подчеркнул важность роли военной авиации в деле боеспособности армии, в частности, в деле защиты воздушных границ.

Коснувшись 30-летнего пути военной авиации ВС, Сурен Папикян высоко оценил вклад военнослужащих в защиту страны в дни как первой Арцахской, так и 44-дневной войны.

В конце торжественного мероприятия ряд военнослужащих военно-авиационных сил, отличившихся во время службы, были награждены министром обороны и и. о. начальника Генштаба ВС ведомственными медалями, почетными грамотами и ценными подарками.