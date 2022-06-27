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Министр обороны присутствовал на посвященном 30-летию формирования авиации ВС торжественном мероприятии

Министр обороны присутствовал на посвященном 30-летию формирования авиации ВС торжественном мероприятии

Министр обороны Армении Сурен Папикян 27 июня присутствовал на торжественном мероприятии, посвященном 30-летию формирования авиации Вооруженных сил.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, на мероприятии присутствовали представители руководящего состава оборонного ведомства, военнослужащие военно-авиационных частей.

Поздравив военнослужащих с профессиональным праздником, министр обороны подчеркнул важность роли военной авиации в деле боеспособности армии, в частности, в деле защиты воздушных границ. 

Коснувшись 30-летнего пути военной авиации ВС, Сурен Папикян высоко оценил вклад военнослужащих в защиту страны в дни как первой Арцахской, так и 44-дневной войны.

В конце торжественного мероприятия ряд военнослужащих военно-авиационных сил, отличившихся во время службы, были награждены министром обороны и и. о. начальника Генштаба ВС ведомственными медалями, почетными грамотами и ценными подарками.


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