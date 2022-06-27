Парламент избрал судей Административной палаты Кассационного суда

На внеочередном заседании Национального Собрания 27 июня были избраны судьи Административной палаты Кассационного суда.

Как сообщает Арменпресс, парламент избрал на отмеченную должность Лиану Акопян, Арцруна Мирзояна и Кристине Мкоян.

27 июня НС также изберет трех судей Антикоррупционной палаты Кассационного суда.

Высший судебный совет на эти вакантные должности выдвинул кандидатуры Лизы Григорян, Карена Туманяна, Липарита Меликджаняна, Артура Давтяна, Наири Овсепяна, Агаси Мкояна, Лусине Авагян, Геворга Гезаляна и Ваге Рафаеляна.