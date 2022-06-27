Предстоящие на 28 июня мероприятия

В 11:00 в Центральном сборном пункте МО состоится пресс-тур, в ходе которого журналисты смогут ознакомиться с процессом призыва новобранцев. Тел.: /093/ 54-57-01 или /095/ 10-30-33.

В 10:00 в отеле «Опера Сют» состоится представление нового доклада на тему «Амулсар: Нарушения прав человека и небрежное отношение к окружающей среде в процессе добычи золота». Авторы доклада: FIDH, «CEE Bankwatch Network», Институт гражданского общества.

В 19:30 в Synergy Armenia состоится сольный концерт «Jazzical Komitas-Passion of Fire» джазового музыканта, композитора Джоэля А. Мартина. Тел.: +37498900234, [email protected] :