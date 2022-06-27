Более сотни частных домов подтопило в Крыму

Ливень стал причиной подтопления в понедельник свыше 200 дворов и 100 частных домов в Крыму, сообщает пресс-служба МЧС республики.

"Всего 209 придомовых территории, 112 домовладений, три многоквартирных дома и два социально значимых объекта", - говорится в последней сводке МЧС.

По последней информации, на территории Симферопольского района подтоплено пять населенных пунктов: Софиевка, Комсомольское, Перевальное, Гвардейское и Красная Зорька. На территории Белогорского района - четыре: город Белогорск, села Поворотное, Балки и Головановка,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Сильные ливни 26 июня привели к подтоплениям в десятке населенных пунктов Крыма. В Симферополе и Симферопольском районе введен режим ЧС. Разрушено несколько дамб, в крымской столице обвалился автодорожный мост. Продолжается сброс воды из крупнейшего водохранилища в реку Салгир, вышедшую местами из берегов.

27 июня начало подтапливать Белогорский район. Две реки вышли из берегов, пострадал частный сектор и детский интернат - его эвакуировали.

В Крыму действует штормовое предупреждение. По прогнозу Крымского гидрометцентра, ливни закончатся в середине дня 28 июня.