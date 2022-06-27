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Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 27-06-22

Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 27-06-22

ЕРЕВАН, 27 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 27 июня, курс доллара США вырос на 1.08 драмa и составил 409.64 драм. Курс евро вырос на 2.98 драмa и составил 433.52 драм. Курс российского рубля вырос на 0.02 драмa и составил 7.69 драм. Курс британского фунта сократился на 0.10 драмa и составил 502.63 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 152.69 драмa и составила 24041.60 драм. Цена серебра сократилась на 3.55 драмa и составила 274.73 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.


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