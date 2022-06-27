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Азиатские индексы - 27-06-22

Азиатские индексы - 27-06-22

ТОКИО, 27 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 27 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.43% и составил 26871.27 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.11% и составил 1887.42 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.88% и составил 3379.19 пункта, а HANG SENG вырос на 2.35% и составил 22229.52 пункта.


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