Украинский президент Владимир Зеленский заявил лидерам Группы семи (G7), что время для переговоров с Россией не пришло и что сначала Украина должна консолидировать свои позиции. Об этом сообщило в понедельник агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

"Президент Зеленский дал всем очень ясный ответ, который заключался в том, что сейчас не время для переговоров. Украина вступит в них тогда, когда сможет их вести с сильной позиции", - отметили в Елисейском дворце,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Зеленский выступил по видеосвязи на саммите G7, который проходит в баварском замке Эльмау на юге Германии.