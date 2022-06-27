Столтенберг пообещал значительно усилить защиту стран Балтии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены альянса на саммите в Мадриде согласуют новую стратегию, которая предполагает "значительное усиление" защиты стран Балтии от внешней угрозы.

"Наша главная обязанность заключается в том, чтобы предотвратить любое нападение на Эстонию или любого другого союзника... Вот почему на саммите мы примем масштабные и важные решения для дальнейшего усиления нашей коллективной обороны", - заявил Столтенберг в интервью Financial Times. Как отметил генсек, новый план радикально улучшит оборону альянса на востоке, сместив акцент со сдерживания любого возможного вторжения на полную защиту союзной территории.

Этот план предполагает, что западные союзники по НАТО, такие как США, Великобритания и Франция, будут обеспечивать готовность своих войск, кораблей и боевых самолетов к быстрому развертыванию на определенных территориях на восточном фланге альянса. Отмечается, что такая стратегия позволит военному командованию альянса постоянно быть в курсе того, какие именно силы находятся в состоянии готовности и как быстро они могут вступить в бой,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет газета, действующая оборонительная доктрина НАТО в странах Балтии включает около 8 тысяч иностранных военнослужащих для сдерживания любого возможного вторжения и действия в качестве "ловушки" в случае нападения. Чиновники НАТО согласны с тем, что такой подход сейчас "неприемлем" на фоне ситуации на Украине.

Саммит НАТО пройдет 28-30 июня в Мадриде. Как заявлял 19 июня генсек НАТО, участники встречи объявят, что Россия для альянса больше не партнер, а "угроза миру и стабильности". При этом, как ожидается, лидеры НАТО огласят решение о новом размещении сил в Европе.