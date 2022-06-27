Московская биржа начала торговлю в армянских драмах

На валютном рынке Московской биржи началась торговля в армянских драмах. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные, опубликованные на сайте биржи.

Участникам торговли и их клиентам доступны инструменты спота и свопа в следующих валютных парах: армянский драм - российский рубль (AMD/RUB), доллар США - армянский драм (USD / AMD), южноафриканский рэнд - российский рубль (ZAR/RUB), доллар США - южноафриканский рэнд (USD/ZAR).

Отмечается, что на валютном рынке Московской биржи планируется начать торговлю также такими валютными парами, как узбекский сум - российский рубль (UZS/RUB), ОАЭ дирхам - российский рубль (AED/RUB) и доллар США - ОАЭ дирхам (USD/AED).