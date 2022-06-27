Ларс закрыт из-за сильных дождей и обильных осадков: пресс-секретарь Министерства ТУИ

Ларс закрыт из-за сильных дождей и обильных осадков.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Министерства территориального управления и инфраструктур Армении Сона Арутюнян, добавив, что из-за разлива реки Терек была повреждена часть дороги международного значения на 136-м километре (нейтральная зона) автодороги Мцхета-Степанцминда-Ларс.

Ранее Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления МЧС РФ Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс из-за угрозы камнепадов закрыта для всех видов транспортных средств.