Выборы президента Чехии состоятся 13 и 14 января 2023 года

Первый тур выборов президента Чехии состоится 13 и 14 января 2023 года. Даты проведения голосования объявил в понедельник спикер Сената (верхней палаты парламента) Милош Выстрчил, передает информационное агентство ЧТК.

Второй тур президентских выборов пройдет в Чехии, если главу государства не удастся избрать уже в первом туре, 27 и 28 января 2023 года.

В данный момент о намерении бороться за кресло президента заявили более 15 чешских граждан, начавших предвыборные кампании. Наибольшие шансы на успех, согласно оценкам местных политологов, имеет популярный в стране генерал национальных ВС Петер Павел, занимавший также высокие посты в командной структуре НАТО,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Второй тур выборов пройдет в Чехии, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов избирателей в первом туре. В этом случае во второй тур выйдут два претендента, которые получат наибольшую поддержку избирателей.

Срок второго пятилетнего президентского мандата действующего главы государства Милоша Земана истекает 8 марта 2023 года. Он, согласно конституции, больше не может добиваться переизбрания.