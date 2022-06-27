Министры иностранных дел Армении и Греции подписали Меморандум о взаимопонимании

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, находящийся с рабочим визитом в Греции, в Афинах встретился с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальная страница МИД Греции в Twitter.

Стороны коснулись двусторонних отношений, последних событий в кавказском регионе, также ситуации на Украине. По сообщению МИД Греции, стороны «подтвердили греко-армянскую дружбу и прочные исторические связи» и говорили о сотрудничестве.

В рамках встречи между Министерствами иностранных дел Армении и Греции был подписан Меморандум о взаимопонимании по вопросам, связанным с Европейским союзом.