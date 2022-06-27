Когда откроют дорогу к границе Грузии с Россией?

На восстановление поврежденного участка дороги, соединяющей Грузию с Россией, может понадобиться примерно 7-10 дней. Как передает Арменпресс, об этом сообщали Sputnik Грузия в департаменте автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Накануне река Терек вышла из берегов из-за обильных осадков и размыла трассу, ведущую к грузино-российской границе. Поврежден участок на 136-м километре (нейтральная зона) автодороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.

По информации ведомства, всего повреждено до 80 метров участка дороги. Департамент автодорог уже приступил к восстановительным работам.

"На месте находятся представители соответствующих служб департамента автомобильных дорог и проводят все необходимые мероприятия для восстановления движения в кратчайшие сроки", – отмечают в ведомстве.

В настоящее время на указанном участке запрещено движение всех видов транспорта.

Кроме того, работу прекратил контрольно-пропускной пункт "Казбеги". Соответственно, на КПП "Казбеги" приостановлены все процедуры, в том числе ввоз или вывоз продукции, а также пересечение границы физическими лицами.

В целях безопасности все сотрудники и посетители КПП "Казбеги" переведены в другое место.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.