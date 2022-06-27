DPA: в Берлине проходит демонстрация экоактивистов в связи с саммитом G7

Около 40 экоактивистов собрались на демонстрацию у здания Министерства финансов Германии в Берлине в связи с проведением саммита Группы семи (G7). Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщило агентство DPA.

По его данным, несколько человек приклеили себя к зданию и проезжей части, заблокировав входы в ведомство. Полиция перекрыла улицу перед министерством, на данный момент о задержаниях не сообщалось. Протестующие вышли с плакатами "Глобальный долг = глобальное преступление" и "G7, вы должны - вы и платите: спишите глобальный долг".

"Германия, как и многие другие страны глобального Севера, несет историческую ответственность за климатический кризис, в какой-то мере она несет климатическую вину перед остальными миром. Будучи страной "семерки", она также оказывает огромное влияние на общую мировую политику", - сказал один из активистов.

Саммит Группы семи открылся в воскресенье в замке в Эльмау недалеко от города Гармиш-Партенкирхен (федеральная земля Бавария) на юге Германии.