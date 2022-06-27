В Турции заявили о создании операционного центра по вопросу зерна

Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил о достижении консенсуса по созданию операционного центра в Стамбуле по зерновому вопросу, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины.

Мы взяли на себя роль посредника, и в результате контактов был достигнут консенсус по созданию операционного центра в Стамбуле. Мы надеемся, что корабли, груженные зерном, будут выведены как можно скорее. Мы придаем большое значение безопасному выполнению этого процесса и предотвращению любых несчастных случаев", - сказал Алтун в интервью итальянской газеты Il Messaggero.