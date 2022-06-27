Губернатор Гегаркуникской области принял представителей Международного комитета Красного Креста

Губернатор Гегаркуникской области Карен Саркисян принял бывшего руководителя Иджеванской подкомиссии Международного комитета Красного Креста Элиана Шахвана, срок полномочий которого уже истек, новоназначенного руководителя подкомиссии Лауру Ди Франческантонио, регионального представителя Аветика Пашаяна, специалиста по экономической безопасности Нино Сабашвили.

Как сообщили «Арменпресс» в отделе информации и по связям с общественностью областной администрации, губернатор приветствовал гостей, поблагодарил Элиана Шахвана за эффективную работу и сотрудничество, отметив, что с новым главой Лаурой Ди Франческантонио сотрудничество также будет на высоком уровне.

На встрече губернатор представил вопросы безопасности и гуманитарную ситуацию приграничных населенных пунктов, пострадавших в результате карабахского конфликта, подробно рассказал о социальном положении местных жителей, о существующих проблемах и программах государственной поддержки. Он выразил надежду, что международные организации также внесут свой вклад в решение существующих в приграничных населенных пунктах проблем и в формирование здоровой морально-психологической атмосферы.

Представители Красного Креста говорили о социально-экономических программах в Гегаркуникской области и, особенно, в приграничных населенных пунктах, направленных на обеспечение доступа к образованию, на сферу здравоохранения, улучшения санитарно-гигиенических условий, благоустройство жилищных условий, развитие инфраструктур и другие сферы, часть которых уже стала реальностью.

В целях улучшения социальных потребностей населения в приграничных районах области Красный Крест планирует реализовать программы развития пчеловодства и содействия микропредприятиям, обеспечивая бенефициаров соответствующими знаниями и оборудованием для повышения эффективности программа.

Представители Международного комитета Красного Креста выразили удовлетворение действиями губернатора Гегаркуникской области за более четкую направленность в вопросах принятия и реализации программ.

Хосров Хлгатян