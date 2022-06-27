Джонсон и Макрон договорились о проведении нового саммита, сообщили СМИ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон договорились провести "англо-французский" саммит для укрепления отношений после обещания оказать Украине дополнительную помощь. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник газета Times.

Накануне Джонсон заявил Макрону, что сейчас любая попытка уладить кризис на Украине "приведет лишь к усилению нестабильности в мире".

Главы государств встретились на саммите "Большой семерки", который проходит 26-28 июня под председательством Германии в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита - лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи Владимир Зеленский.