Температура воздуха в Армении повысится на 6-9 градусов

В Ереване 27-го июня после полудня, с 28 по 30 июня, 1-го, 2-го июля, в вечерние часы в некоторых частях города возможны кратковременные дожди с грозами. Во время грозы ожидается усиление ветра до 18-22 м/с.

Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении сообщает, что с 27 по 30 июня температура воздуха постепенно повысится на 6-9 градусов.

В некоторых областях после полудня 27 июня, с 28 по 30 июня, 1 и 2 июля ночью возможны кратковременные дожди с грозами. В некоторых местах возможен град.

Ветер юго-восточный с порывами до 2-5 м/с, во время грозы усиление ветра до 18-23 м/с.

В Арцахе 27 и 28 июня ожидается погода без осадков.