СМИ: Украина приобрела у ФРГ почти 3 тыс. противотанковых гранатометов

Правительство Украины на собственные средства закупило у германского оборонного концерна DND еще 2,9 тыс. противотанковых гранатометов типа RGW 90 Matador. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в воскресенье со ссылкой на источники в украинском кабинете министров газета Welt am Sonntag.

По ее данным, теперь к заказанным в марте Киевом у DND 5,1 тыс. Matador добавились еще 2,9 тыс. единиц оружия. Таким образом, Украина в общей сложности приобрела около 8 тыс. противотанковых гранатометов. Заказ, как указывает газета, был осуществлен двумя траншами. Сначала было поставлено 2,3 тыс. единиц, а затем еще 576.

Во вторник германское правительство впервые опубликовало перечень вооружений, переданных Украине, и план дальнейших поставок, который включает 30 зенитных самоходных установок Gepard, систему ПВО IRIS-T, три реактивные системы залпового огня типа Mars, 22 грузовика и 80 пикапов. В списке уже поставленных вооружений и материалов насчитывается 38 позиций, в перечне запланированных - еще 25. В свою очередь украинский министр обороны Алексей Резников сообщил 21 июня, что его страна получила из ФРГ самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000.