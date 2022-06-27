Делегация, во главе с мэром Еревана Грачья Саркисяном, выехала во Францию, в Марсель, Лион и Париж

По приглашению мэра Марселя Бенуа Паяна, мэра Лиона Грегори Дусе и мэра Парижа Анн Идальго делегация, возглавляемая мэром Еревана Грачья Саркисяном, с 26 июня по 7 июля с официальным визитом посетит города-побратимы Еревана.

Как сообщили «Арменпресс» в мэрии Еревана, в ходе визитов Грачья Саркисян примет участие в мероприятиях, посвященных 30-летию сотрудничества Ереван-Марсель, в четвертой конференции армяно-французского децентрализованного сотрудничества, проводимой в Лионе и в климатическом саммите в Абиджане, проведет ряд встреч с партнерами.

Члены делегации также посетят ряд городских хозяйственных структур.