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В Армении за последнюю неделю подтверждено 139 случаев заболевания Covid-19

В Армении за последнюю неделю подтверждено 139 случаев заболевания Covid-19

В Армении с 20 по 26 июня подтверждено 139 случаев заболевания COVID-19.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении, отмечая, что общее количество случаев заболевания COVID-19 достигло 423 243, из которых 412  755 - выздоровевшие, есть 8 626 - летальных исходов.

За последнюю неделю вылечились 62 заболевших, есть 1 летальный исход.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 178 пациентов.

В течение последней недели проведено 4 780 тестов.

Всего проведено 3 132 661 тестирование.


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