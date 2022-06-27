Великобритания выделит до $12 млн на ремонт железных дорог Украины для вывоза зерна

Великобритания намерена выделить до 10 млн фунтов ($12,28 млн) на ремонт "Украинских железных дорог", чтобы облегчить вывоз зерна из страны. Как передает Арменпресс, об этом сообщает офис британского премьер-министра Бориса Джонсона.

"Великобритания выделит до 10 млн фунтов стерлингов на материалы и оборудование для "Украинских железных дорог" для ремонта железнодорожной инфраструктуры и помощи в вывозе зерна из страны по железной дороге", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Великобритания ведет переговоры с правительством Украины о том, как "максимально увеличить пропускную способность железных дорог и обеспечить движение как поездов, так и зерна".

В последнее время в ряде районов мира наблюдаются проблемы с продовольствием. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен связала угрозу продовольственного кризиса с российской специальной военной операцией на Украине. Похожую точку зрения высказывают и другие западные лидеры.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Запад пренебрегает базовыми принципами мировой экономики, в результате экономический кризис приобретает хронический характер, наблюдаются трудности с обеспечением глобальной продовольственной безопасности, взвинчиваются цены на зерновые культуры, другие базовые сельхозпродукты.